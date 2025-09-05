В Иркутской области ветеринарам предлагают зарплату до 110 тысяч рублей

В Иркутской области на портале «Работа России» открыто более 300 вакансий в сельском хозяйстве. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, работодатели активно ищут специалистов — особенно востребованы ветеринары. Их ждут в 42 хозяйствах, а в Усольском районе готовы платить опытному врачу до 110 тысяч рублей.
— Агрономам тоже предлагают хорошие условия: начинающим — 30−35 тысяч рублей, а с опытом и образованием — до 90−100 тысяч рублей в Черемховском и Усть-Удинском районах. Есть и необычные вакансии: например, кролиководческая ферма в Иркутском районе ищет 10 звероводов с зарплатой до 80 тысяч рублей. А в Зиминском кооперативе требуется 35 человек — механизаторы, обработчики зерна и водители с оплатой до 80 тысяч, — говорится в сообщении правительства.
Для тех, кто ищет работу без опыта, тоже есть варианты: расфасовщику мяса в Ангарске предлагают 53 тысячи рублей, специалисту по разбивке яиц в Усольском районе — до 59 тысяч, а операторам машинного доения в Куйтуне — до 80 тысяч рублей. Образование для этих должностей не требуется. Также открыты вакансии для птицеводов, трактористов, биотехнологов и других специалистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимском районе трое медведей вышли к людям за сутки.