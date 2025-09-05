В Иркутской области ветеринарам предлагают зарплату до 110 тысяч рублей

— Агрономам тоже предлагают хорошие условия: начинающим — 30−35 тысяч рублей, а с опытом и образованием — до 90−100 тысяч рублей в Черемховском и Усть-Удинском районах. Есть и необычные вакансии: например, кролиководческая ферма в Иркутском районе ищет 10 звероводов с зарплатой до 80 тысяч рублей. А в Зиминском кооперативе требуется 35 человек — механизаторы, обработчики зерна и водители с оплатой до 80 тысяч, — говорится в сообщении правительства.