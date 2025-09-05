В Иркутской области выявили 10 нарушений при продаже алкоголя за месяц

Были выявлены следующие нарушения: продажа алкоголя в магазинах в жилых домах после 21:00, нарушение правил учета и лицензионных условий, отсутствие маркировки товаров и невыдача покупателям чеков со штрих-кодом. Кроме того, нашли магазин, где пиво возле учебного заведения. Нарушителям вынесли четыре предупреждения, а также наложили четыре штрафа.