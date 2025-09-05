Ричмонд
В Иркутской области выявили 10 нарушений при продаже алкоголя за месяц

Магазины продавали алкоголь после 21 часов, без лицензии и маркировки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

10 административных нарушений за месяц выявили в Иркутской области при продаже алкоголя. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на службу потребительского рынка и лицензирования в регионе.

— В августе специалисты провели три внеплановые контрольные закупки и одну проверку документации, — уточнили в службе.

Были выявлены следующие нарушения: продажа алкоголя в магазинах в жилых домах после 21:00, нарушение правил учета и лицензионных условий, отсутствие маркировки товаров и невыдача покупателям чеков со штрих-кодом. Кроме того, нашли магазин, где пиво возле учебного заведения. Нарушителям вынесли четыре предупреждения, а также наложили четыре штрафа.

