Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 37% за год

В первом полугодии 2025 года выручка столичных производителей химической продукции составила 201,3 млрд рублей — это почти на 37% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Столичное химическое производство — динамично развивающийся сектор промышленности. Рост показывают как отрасли, ориентированные на выпуск потребительских товаров — косметики, бытовой химии, так и производители продукции, востребованной в строительстве, медицине и фармацевтике, автопроме», — отметила Багреева.
Она также сообщила, что на столичный химпром приходится 5,5% процента от оборота всей обрабатывающей промышленности города (без учета нефтегазового сектора) и 5% от общего оборота отрасли в стране.
Больше 73 млрд рублей, или порядка 37% отраслевого оборота, приходится на производителей бытовой химии, косметики и парфюмерии. Чуть немногим меньше 73 млрд рублей заработали компании, выпускающие химическую продукцию для промышленных и медицинских изделий, красители, пластмассы и синтетический каучук. Свыше 29 млрд рублей, или около 14%, составила выручка производителей лакокрасочных материалов.
Лидерами роста стали производители лакокрасочных материалов — за год их оборот увеличился более чем в 3,5 раза. Выручка производителей химических волокон, которые используются для изготовления тканей, шин, искусственной кожи и других предметов, выросла почти в 2,5 раза — до 1,2 млрд рублей. Оборот предприятий по выпуску бытовой химии, парфюмерии и косметики вырос на 40%.
Драйверами развития отрасли стал малый бизнес — за первое полугодие эти компании заработали больше 96 млрд рублей, что на 86% больше, чем годом ранее. Крупные и средние компании обеспечивают около 52 процентов отраслевого оборота. За первое полугодие 2025 года эти компании заработали 105 миллиардов рублей, что на 9,9 процента больше, чем годом ранее.
Напомним, что в столице реализуется комплексная поддержка промышленных предприятий, которые могут получить льготные инвестиционные кредиты, льготные ставки аренды при строительстве новых производств, специальные статусы, позволяющие снизить налоговую нагрузку, воспользоваться другими мерами поддержки.