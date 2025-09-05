Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 37% за год

Драйверами развития отрасли стал малый бизнес — за первое полугодие эти компании заработали больше 96 млрд рублей, что на 86% больше, чем годом ранее. Крупные и средние компании обеспечивают около 52 процентов отраслевого оборота. За первое полугодие 2025 года эти компании заработали 105 миллиардов рублей, что на 9,9 процента больше, чем годом ранее.