На пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин высказался о сложностях переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что договориться с Киевом практически невозможно.
«Совсем недавно руководство киевского режима, так, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало возможности контактов. Сейчас — об этих контактах просят, я многократно говорил, что готов к этим контактам», — отметил Путин.
Президент напомнил, что ранее в Пекине он уже говорил о готовности к диалогу, но не видит в этом смысла из-за позиции украинской стороны. Он отметил, что для достижения договоренностей по территориальным вопросам необходимо провести референдум, что требует проведения президентских выборов.
Кроме того, референдум должен быть утвержден Конституционным судом, который сейчас не функционирует. Путин пояснил, что глава киевского режима запретил судьям работать, а председатель Верховного суда находится в тюрьме по обвинению в коррупции. По мнению президента, судебная система Украины фактически разрушена.
