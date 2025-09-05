В Приангарье продолжают проверку животных на скрытые и опасные инфекции

В Иркутской области сохраняется стабильная эпизоотическая обстановка. С начала 2025 года особо опасные болезни животных не выявлены, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
В рамках государственного задания специалисты совместно с заинтересованными службами продолжают контролировать скрытые инфекционные и особо опасные заболевания животных. За восемь месяцев 2025 года на территории области отобрано 1281 проба биологического материала от сельскохозяйственных животных и дикой фауны.
Образцы направлены в аккредитованные лаборатории для исследований на африканскую и классическую чуму свиней, лептоспироз, высокопатогенный грипп птиц, ящур, бешенство, сальмонеллёз, болезнь Ньюкасла, алеутскую болезнь норок, губкообразную энцефалопатию КРС и гельминтозы рыб.
Выявлено 12 положительных случаев: семь сальмонеллёз и пять гельминтозы у рыб дикой фауны. Информация направлена в службу ветеринарии и хозяйствующим субъектам для предотвращения распространения инфекции.
Особо опасных болезней животных на территории Иркутской области в 2025 году не зафиксировано, эпизоотическая обстановка остаётся стабильной.
Ранее с августа по сентябрь 2024 года вакцинировали более 111 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота. Мероприятие проводилось по рекомендации Россельхознадзора и ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» для предотвращения распространения заболевания — узелкового дерматита.