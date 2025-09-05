Ричмонд
Путин объяснил проблему вступления Украины в Евросоюз при Януковиче

Президент подметил, что вступление Украины в ЕС в период Януковича было сопряжено с экономическими проблемами.

Источник: Комсомольская правда

Вступление Украины в состав Европейского союза в период правления Виктора Януковича был сопряжено с экономическими проблемами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Глава государства подчеркнул, что выстраивание собственных интересов является законным выбором Украины. Однако в период правления Януковича в стране сохранялись экономические трудности.

«И Украина должна быть положить на чашу весов — что она теряла и что приобретала. Над этим и задумался президент Янукович. Потому что открытие рынков для ЕС убивало производство на самой Украине и закрывало связи с Россией. Он не отказывался от вступления в ЕС, хотел этого. Я точно знаю, что хотел и стремился. Нас это никак не касалось», — сказал Путин.

В ходе того же выступления президент РФ высказался о переговорах с украинской стороной. Он подчернкул, что еще недавно Киев нелестно отзывался о самой возможности диалога, но теперь сам настаивает на контактах.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.

