Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума заявил, что на Украине в результате госпереворота в 2014 году отстранили президента Виктора Януковича от власти и теперь уповают на вступление в НАТО. Глава государства также напомнил, что без оглядки на РФ вопросы безопасности Украины не могут быть решены.
«Без оглядки на Россию такие вопросы не решаются. Есть правило — безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», — резюмировал Путин во время выступления на ВЭФ-2025.
Также Путин подчеркнул, что бывший президент Украины Янукович был против втягивания Украины в военный альянс НАТО, но его не слушали. Просто совершили переворот в стране и отстранили от власти. А теперь Украина уповает на поддержку НАТО и хочет обеспечить свою безопасность за счет других государств.
Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума, на котором выступает президент РФ.