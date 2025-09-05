Путин: Без оглядки на РФ вопросы безопасности Украины не решаются

Также Путин подчеркнул, что бывший президент Украины Янукович был против втягивания Украины в военный альянс НАТО, но его не слушали. Просто совершили переворот в стране и отстранили от власти. А теперь Украина уповает на поддержку НАТО и хочет обеспечить свою безопасность за счет других государств.