Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Без оглядки на РФ вопросы безопасности Украины не решаются

Глава РФ напомнил простое правило — безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума заявил, что на Украине в результате госпереворота в 2014 году отстранили президента Виктора Януковича от власти и теперь уповают на вступление в НАТО. Глава государства также напомнил, что без оглядки на РФ вопросы безопасности Украины не могут быть решены.

«Без оглядки на Россию такие вопросы не решаются. Есть правило — безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», — резюмировал Путин во время выступления на ВЭФ-2025.

Также Путин подчеркнул, что бывший президент Украины Янукович был против втягивания Украины в военный альянс НАТО, но его не слушали. Просто совершили переворот в стране и отстранили от власти. А теперь Украина уповает на поддержку НАТО и хочет обеспечить свою безопасность за счет других государств.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума, на котором выступает президент РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше