Президент Владимир Путин подтвердил готовность к проведению встречи на высшем уровне с украинскими властями и пообещал полные гарантии безопасности. Соответствующее заявление прозвучало во время выступления главы государства на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума.
Путин подчеркнул, что российская сторона готова к организации такого саммита. При этом президент отметил, что выдвижение дополнительных условий по выбору места проведения встречи является избыточным. По его словам, самым оптимальным местом для переговоров должна стать столица РФ.
«Мы готовы ко встрече на высшем уровне. Украинская сторона хочет этой встречи. Я сказал — готов, приезжайте. Гарантия безопасности — 100%. А если говорят, что хотим этой встречи, то поезжайте туда-то, то это избыточные запросы. Самое лучшее место для этого — столица России город-герой Москва», — заключил глава государства.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к встречам, касающимся вопросов украинского конфликта. Глава государства готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.