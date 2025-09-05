Путин пообещал гарантии безопасности при встрече с властями Украины в Москве

«Мы готовы ко встрече на высшем уровне. Украинская сторона хочет этой встречи. Я сказал — готов, приезжайте. Гарантия безопасности — 100%. А если говорят, что хотим этой встречи, то поезжайте туда-то, то это избыточные запросы. Самое лучшее место для этого — столица России город-герой Москва», — заключил глава государства.