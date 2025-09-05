Ричмонд
В Омской области не обнаружили ГМО в посевах сои, рапса и гороха

Подтверждено соответствие семенного материала требованиям закона.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области подвело итоги проверок полей. В ходе госконтроля специалисты обследовали посевы гороха, сои и рапса в шести районах региона. Генетически модифицированные организмы выявлены не были. Об этом ведомство сообщило 5 сентября.

В течение двух месяцев — в июле и августе 2025 года — провели 14 выездных обследований в хозяйствах Марьяновского, Черлакского, Кормиловского, Павлоградского, Одесского и Омского районов. Отобранные образцы растений направили в испытательную лабораторию местного филиала «Центра оценки качества продукции АПК». Специалисты зафиксировали отсутствие ГМО в материале.

Напомним, законом запрещено использование генетически измененных семян, если речь не идет о научно-исследовательских целях.

Ранее «КП Омск» сообщило об ограничении движения на улице Челюскинцев.

