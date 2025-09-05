В Омской области не обнаружили ГМО в посевах сои, рапса и гороха

В течение двух месяцев — в июле и августе 2025 года — провели 14 выездных обследований в хозяйствах Марьяновского, Черлакского, Кормиловского, Павлоградского, Одесского и Омского районов. Отобранные образцы растений направили в испытательную лабораторию местного филиала «Центра оценки качества продукции АПК». Специалисты зафиксировали отсутствие ГМО в материале.