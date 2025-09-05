Путин: Налаженная логистика поменяла бы ситуацию с ценами на крабов

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин высказался о ситуации с крабами в стране.
Глава государства подчеркнул, что главная проблема не в стоимости продукции, хотя это важный аспект. По его словам, для улучшения снабжения крабами необходимо наладить логистику.
«Дело не в ценах, хотя это один из ключевых вопросов. Для того, чтобы увеличить или улучшить вопрос снабжения этим продуктом, нужно решить вопрос логистики. В этом проблема — доставка рыбы, крабов отсюда. На самолетах приходится завозить. Если бы логистику наладили — это ситуацию бы поменяло», — уточнил Путин.
Также президент обратил внимание, что Россия отстает от норм Минздрава по потреблению морепродуктов в год. Путин отметил, что ведомство считает, что нужно употреблять 28 килограммов в год на душу населения, а сейчас этот показатель составляет всего 23 килограмма.
