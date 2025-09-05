В Нальчике завершилось строительство школы на 700 мест

Новая школа откроет свои двери в сентябре 2025 года в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике. Учреждение построили при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
В здании находятся просторный спортивный зал, оснащенный необходимым инвентарем, специально оборудованные кабинеты труда для мальчиков и девочек, пищеблок, а также места отдыха, обустроенные в коридорах.
Особое внимание при проектировании школы уделено гигиене: в здании расположилось большое количество душевых, санузлов, рукомойников. Во дворе учреждения организовали пространство под стадион, спортивную игровую площадку и зону отдыха. Для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специализированные подъемники, пандусы, заниженные поручни на перилах, мебель и адаптированные санузлы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.