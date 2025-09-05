Новое оборудование закупила поликлиника № 2 в Тольятти

Цифровой маммограф и рентген-аппарат поступили в поликлинику № 2 города Тольятти. Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает Министерство здравоохранения Самарской области.
Маммограф установлен в корпусе по улице Горького, 61. С его помощью врачи могут проводить раннюю диагностику заболеваний молочных желез. А рентген-аппарат запустили в подразделении на улице Баныкина, 8, корпус 14. На нем специалисты будут обследовать кости скелета, суставы и органы грудной клетки.
Новая медтехника значительно превосходит предыдущие аналоги по скорости работы, точности диагностики и безопасности. Ежемесячно планируется проводить более тысячи исследований. Также эти аппараты интегрируют в систему «Комета». Это позволит специалистам любого медучреждения региона просматривать оригиналы обследований, что ускорит консультации и исключит потенциальные ошибки.
«Это значительный шаг вперед для нашей диагностической службы. Новые аппараты кардинально меняют сам подход к анализу данных. Теперь любой специалист в области может лично оценить снимок через систему “Комета”, что особенно важно для постановки сложных диагнозов и повышения онкологической настороженности», — сказал главный врач поликлиники Владимир Ермолаев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.