Путин обозначил проблему авиасообщения на Дальнем Востоке

«Много есть планов. К сожалению, вынужден согласиться, что это решается не так быстро, как хотелось бы. Есть самолет Байкал, который должен прийти на смену Ан-2. И нужно ускорить эту работу. Планы есть, модели есть. Они подняты в воздух, мне показывали», — сказал Путин.