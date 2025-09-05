Ричмонд
Путин обозначил проблему авиасообщения на Дальнем Востоке

Глава государства подчеркнул, что сейчас на Дальнем Востоке недостаточно самолетов.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент на Дальнем Востоке имеется проблема авиасообщения. Однако работа над ее решением уже ведется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Глава государства подчеркнул, что сеть внутренних авиалиний на Дальнем Востоке была отлажена в советское время. Однако со временем она была утрачена. Как итог, все пришлось делать заново. Поэтому сейчас в регионе создана местная авиакомпания, хотя ключевым вопросом для нее остается насыщение транспортными средствами. В том числе среднемагистральными.

«Много есть планов. К сожалению, вынужден согласиться, что это решается не так быстро, как хотелось бы. Есть самолет Байкал, который должен прийти на смену Ан-2. И нужно ускорить эту работу. Планы есть, модели есть. Они подняты в воздух, мне показывали», — сказал Путин.

Он также добавил, что сейчас необходимо серийное производство. В первую очередь для того, чтобы самолеты выходили на линию. И над решением данной проблемы власти продолжат работать.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.