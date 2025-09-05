Путин обозначил проблему авиасообщения на Дальнем Востоке

На данный момент на Дальнем Востоке имеется проблема авиасообщения. Однако работа над ее решением уже ведется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что сеть внутренних авиалиний на Дальнем Востоке была отлажена в советское время. Однако со временем она была утрачена. Как итог, все пришлось делать заново. Поэтому сейчас в регионе создана местная авиакомпания, хотя ключевым вопросом для нее остается насыщение транспортными средствами. В том числе среднемагистральными.
«Много есть планов. К сожалению, вынужден согласиться, что это решается не так быстро, как хотелось бы. Есть самолет Байкал, который должен прийти на смену Ан-2. И нужно ускорить эту работу. Планы есть, модели есть. Они подняты в воздух, мне показывали», — сказал Путин.
Он также добавил, что сейчас необходимо серийное производство. В первую очередь для того, чтобы самолеты выходили на линию. И над решением данной проблемы власти продолжат работать.
