ИКИ РАН: Геомагнитные возмущения ожидаются на Земле 5 сентября

Согласно данным Института космических исследований Российской академии наук, 5 сентября 2025 года на Земле ожидаются геомагнитные возмущения. Прогнозом поделились специалисты института в Telegram.
По информации ученых, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка на планете оставалась спокойной. Вспышечная активность была повышенной, но без рисков для Земли. Однако в течение следующих 24 часов ситуация может измениться.
По прогнозу ИКИ РАН на предстоящие сутки, геомагнитная обстановка характеризуется как потенциально неспокойная с возможностью возникновения возмущений. Вспышечная активность Солнца ожидается повышенной, но по-прежнему без непосредственных рисков для Земли.
Прежде KP.RU сообщал, что риски крупных вспышек на Солнце, которое прошло максимум активности, а также магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще по меньшей мере два-три года. По словам экспертов, согласно полученным данным, максимум текущего 25-го цикла уже пройден.