Жилой дом по реновации появится у станции метро «Измайловская»

«Территория площадью 0,33 га для строительства нового дома расположена в пешей доступности от станции “Измайловская” Арбатско-Покровской линии метро. Комплекс возведут в рамках квартальной застройки, где предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортной повседневной жизни. Предельная площадь объекта составит 20 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.