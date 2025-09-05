Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилой дом по реновации появится у станции метро «Измайловская»

Оформлен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для строительства жилого дома по программе реновации в районе Измайлово, сообщила пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

Источник: Агентство «Москва»

«Территория площадью 0,33 га для строительства нового дома расположена в пешей доступности от станции “Измайловская” Арбатско-Покровской линии метро. Комплекс возведут в рамках квартальной застройки, где предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортной повседневной жизни. Предельная площадь объекта составит 20 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Уточняется, что новостройка появится по адресу: ул. Первомайская, земельный участок 43.