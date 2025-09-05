«Омскоблавтотранс» опроверг слухи об обрушении стены на автовокзале

4 сентября АО «Омскоблавтотранс» официально опровергло сообщения о частичном обрушении стены и проблемах с крышей на местном автовокзале. В предприятии пояснили, что распространенная в СМИ информация не соответствует реальности.
Кровлю перрона над платформами полностью отремонтировали в 2025 году. Участок кирпичной кладки, который запечатлен на распространившихся в интернете фотографиях, демонтировал технический персонал вокзала из-за обнаруженных дефектов. Обрушения не происходило.
На время проведения конкурса по выбору подрядчика проблемную локацию огородили сигнальной лентой. Сейчас выбранная организация уже восстанавливает стену здания. Завершить ремонт планируется до конца текущего месяца.
Фото: vk.com/omskav
