Мошенники стали представляться хакерами: что известно о новой мошеннической схеме

Аналитики отмечают, что большинство атак следуют определенной схеме: неизвестный пользователь шантажирует жертву, утверждая, что получил данные о ней за взлом. Для убедительности он предоставляет личные данные, которые можно найти в даркнете. Мошенники заранее собирают информацию о жертве, изучая её уязвимости, чтобы повысить эффективность шантажа. Чаще всего их жертвами становятся публичные личности, такие как блогеры, артисты и руководители компаний, которые особенно дорожат своей приватностью.