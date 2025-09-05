Ричмонд
Мошенники стали представляться хакерами: что известно о новой мошеннической схеме

«Информзащита»: мошенники стали представляться хакерами.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники представляются хакерами, которым якобы заказали жертву, и предлагают «перебить» предложение. О новой мошеннической схеме предупредили холдинге «Информзащита» рассказал в беседе с Lenta.ru.

Аналитики отмечают, что большинство атак следуют определенной схеме: неизвестный пользователь шантажирует жертву, утверждая, что получил данные о ней за взлом. Для убедительности он предоставляет личные данные, которые можно найти в даркнете. Мошенники заранее собирают информацию о жертве, изучая её уязвимости, чтобы повысить эффективность шантажа. Чаще всего их жертвами становятся публичные личности, такие как блогеры, артисты и руководители компаний, которые особенно дорожат своей приватностью.

Количество целевых атак увеличилось примерно на 30%. Злоумышленники понимают, что массовые схемы уже неэффективны, поэтому их атаки становятся более сложными и тщательно подготовленными.

Эксперты советуют быть бдительными, не отвечать на подозрительные сообщения и в случае шантажа обращаться в полицию, а также не забывать о правилах цифровой гигиены: не оставлять личные данные в открытом доступе, удалять ненужные аккаунты и использовать сложные пароли.

Как передает «Царьград», МВД России предупредило о другой схеме: злоумышленники требуют установки мессенджера для продолжения общения под предлогом безопасности и удобства. Такие просьбы от представителей госструктур — признак мошенничества.

Кроме того, мошенники внедрили новый элемент в схемы для получения крупных сумм, сообщает Life.ru. МВД России сообщает, что злоумышленники просят установить мессенджер под предлогом обеспечения безопасности, удобства или конфиденциальности разговора.