Хуснуллин ознакомился с ходом реконструкции яхтенной марины в Балаклаве

Ранее сообщалось, что в этом году в Республике Крым введут в эксплуатацию 16 социальных объектов и 20 объектов инженерной инфраструктуры. Об этом стало известно по итогам совещания вице-премьера РФ и главы региона Сергея Аксёнов по реализации госпрограммы о социально-экономическом развитии полуострова. «МК в Крыму» писал, что срок реализации программы продлили до 2030 года.