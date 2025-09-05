Хуснуллин ознакомился с ходом реконструкции яхтенной марины в Балаклаве

Об этом вице-премьер сообщил в своем Telegram-канале.
Марина, расположенная в одной из наиболее живописных гаваней Черного моря, ежегодно привлекает туристов и является ключевым элементом развития морского туризма на Крымском полуострове. Реализация данного проекта осуществляется в рамках приоритетного проекта «Развитие Балаклавы», инициированного по поручению российского лидера Владимира Путина.
На текущем этапе строители создают стоянки для более чем 600 судов, возводят заправочные станции на воде, а также монтируют ливневые канализации и современные очистные системы. В рамках проекта также производится обновление 49 километров инженерных сетей. Общая протяженность новой причальной инфраструктуры составит порядка 2 километров.
Кроме того, проектом предусмотрена масштабная реконструкция и благоустройство Таврической набережной, включающая расширение зон променадов, создание комфортных пешеходных зон, велодорожек и обустройство мест для отдыха.
Уверен, что уникальное пространство марины станет ещё одной визитной карточкой города.
Ранее сообщалось, что в этом году в Республике Крым введут в эксплуатацию 16 социальных объектов и 20 объектов инженерной инфраструктуры. Об этом стало известно по итогам совещания вице-премьера РФ и главы региона Сергея Аксёнов по реализации госпрограммы о социально-экономическом развитии полуострова. «МК в Крыму» писал, что срок реализации программы продлили до 2030 года.