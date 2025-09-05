Ричмонд
Жителям Татарстана рассказали, какие браки запрещено заключать в республике

Существуют определенные правила, регулирующие заключение союза.

Источник: Комсомольская правда

Создание семьи является важным шагом в жизни каждого человека. Однако существуют определенные ограничения. В Татарстане, как и в иных регионах России, есть правила, регулирующие заключение браков.

Семейный кодекс строго запрещает регистрировать браки между близкими родственниками. Это касается родителей и детей, дедушек и бабушек с внуками, родных братьев и сестер, а также усыновителей и усыновленных. Такие союзы не только противоречат законодательству, но и могут иметь серьезные психологические и социальные последствия.

В республике однополые браки официально не признаются. Законодательство четко определяет, что брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Также один человек не может состоять в браке с несколькими партнерами одновременно. Заключение нового брака возможно только после расторжения предыдущего. Это правило направлено на защиту прав и интересов всех участников семейных отношений.

Несмотря на строгие ограничения, существует множество вариантов для создания счастливой семьи. Браки между двоюродными братьями и сестрами разрешены. Хотя такие союзы не являются идеальными с точки зрения генетики. Важно помнить, что перед заключением брака необходимо проконсультироваться с генетиком, чтобы оценить возможные риски.

Еще разрешены браки между сводными братьями и сестрами, так как эти лица не являются кровными родственниками, поэтому их брак не противоречит закону. При этом важно учитывать личные чувства и обстоятельства перед принятием такого решения.

Напомним, в День республики 45 пар связали себя узами брака в Казани. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева передала первые поздравления и подарки молодоженам.