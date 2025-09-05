Жителям Татарстана рассказали, какие браки запрещено заключать в республике

В республике однополые браки официально не признаются. Законодательство четко определяет, что брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Также один человек не может состоять в браке с несколькими партнерами одновременно. Заключение нового брака возможно только после расторжения предыдущего. Это правило направлено на защиту прав и интересов всех участников семейных отношений.