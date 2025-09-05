Путин: Чем больше люди получают зарплаты, тем лучше

Президент РФ Владимир Путин уверен, что чем больше люди зарабатывают — тем лучше. С соответствующим заявлением глава государства выступил в рамках пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Российский лидер подчеркнул, что большие зарплаты россиян имеют значение для экономики всей страны. Поскольку при наличии хорошего заработка люди могут позволить себе больше покупок.
«Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше. Это имеет значение, это экономическая категория. Потому что, если больше зарплата, — больше покупают. Это факт экономического характера и позитивный факт», — сказал Путин.
В ходе того же выступления на ВЭФ-2025 глава государства призвал делать экономику России экономикой высоких зарплат. Он подчеркнул, что подобное благоприятно скажется на всей стране.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.