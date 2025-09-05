Путин: Авиация на Дальнем Востоке представлена неплохо, Superjet производят тут

На данный момент авиация на Дальнем Востоке представлена неплохо. Кроме того, у России имеется ряд договоренностей с Китаем в данной области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что первые результаты сотрудничества России и Китая в области авиации уже имеются. Они представлены, прежде всего, на Дальнем Востоке.
«У нас договоренности с Китаем по поводу авиации, а авиация на Дальнем Востоке представлена неплохо. Суперджет же производят на Дальнем Востоке», — подчеркнул Путин.
В ходе того же выступления президент РФ поручил принять программу развития Дальнего Востока. Причем до 2036 года.
