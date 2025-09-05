Путин: Авиация на Дальнем Востоке представлена неплохо, Superjet производят тут

На данный момент авиация на Дальнем Востоке представлена неплохо. Кроме того, у России имеется ряд договоренностей с Китаем в данной области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).