Путин: Авиация на Дальнем Востоке представлена неплохо, Superjet производят тут

Глава государства заявил, что у РФ и Китая есть договоренности по авиации.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент авиация на Дальнем Востоке представлена неплохо. Кроме того, у России имеется ряд договоренностей с Китаем в данной области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Глава государства подчеркнул, что первые результаты сотрудничества России и Китая в области авиации уже имеются. Они представлены, прежде всего, на Дальнем Востоке.

«У нас договоренности с Китаем по поводу авиации, а авиация на Дальнем Востоке представлена неплохо. Суперджет же производят на Дальнем Востоке», — подчеркнул Путин.

В ходе того же выступления президент РФ поручил принять программу развития Дальнего Востока. Причем до 2036 года.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.