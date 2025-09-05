Врач Шароев рассказал о шансах на выздоровление привезенного из Китая мальчика

Далее Шароев продолжил тему насчет четвертой стадии болезни. Он подчеркнул, что на этом этапе риск для пациентов крайне высок из-за возможных метастазов в кости и головном мозге. По его словам, справиться с заболеванием без трансплантации периферических стволовых клеток невозможно. Как он отметил, даже при проведении операции в этом случае выздоравливают всего 12−15%.