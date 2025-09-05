Ричмонд
Врач Шароев рассказал о шансах на выздоровление привезенного из Китая мальчика

Мальчика привезли обратно в Россию для лечения нейробластомы.

Больные с нейробластомой, как у привезенного из Китая в Россию спецсамолетом главы РФ мальчика, на первых стадиях уходят в ремиссию в 95% случаев. Об этом сообщил в беседе с Aif.ru детский врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Тимур Шароев.

«Процент выздоровлений зависит от стадии, от возраста пациента, в какую группу риска он попадет. При первой стадии прогноз благоприятный, я бы даже сказал хороший, почти все дети выздоравливают, до 95%», — сказал медик.

Далее Шароев продолжил тему насчет четвертой стадии болезни. Он подчеркнул, что на этом этапе риск для пациентов крайне высок из-за возможных метастазов в кости и головном мозге. По его словам, справиться с заболеванием без трансплантации периферических стволовых клеток невозможно. Как он отметил, даже при проведении операции в этом случае выздоравливают всего 12−15%.

Отдельно Шароев выделил стадию 4S, встречающуюся у малышей до года. Даже при наличии метастазов в печени и под кожей при этом варианте удается добиться выздоровления у порядка 90% пациентов, а в некоторых клиниках аж до 95%.

Напомним, что российский мальчик застрял в Китае из-за плохого состояния здоровья. Ему диагностировали нейробластому, однако в КНР врачи не могли как-то помочь больному. Тогда президент России Владимир Путин поручил отправить спецборт к мальчику и привезти его на Родину, чтобы наши медики попытались вылечить его.