Когда включат отопление в домах по всей России: в Госдуме ответили

Отопление в домах России включат, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд будет составлять +8 градусов Цельсия. Об этом напомнил Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова передает RT.