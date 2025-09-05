Когда включат отопление в домах по всей России: в Госдуме ответили

Отопление в домах России включат, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд будет составлять +8 градусов Цельсия. Об этом напомнил Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова передает RT.
Парламентарий подчеркнул, что критерии начала отопительного сезона регламентируются федеральными нормами. И там все прописано. Причем таким образом, чтобы избежать ситуации, когда котельные и тепловые станции придется включать и выключать из-за кратковременного похолодания.
«Отопление включают после того, как среднесуточная температура держится на отметке +8 °С и ниже в течение пяти суток подряд», — сказал Гаврилов.
Он также добавил, что процесс включения происходит постепенно. Первостепенно отопление подключают в детских садах, школах и больницах, а потом уже в жилых домах.
«Причина такой разницы проста: формально правила едины, но решение о запуске принимают местные власти, исходя из конкретной температуры и прогноза погоды», — заключил Гаврилов.
Тем временем в России предложили штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону. Наказывать будут, прежде всего, теплоснабжающие и теплосетевые компании. Правительственная комиссия уже одобрила соответствующие поправки в закон, разработанные Минэнерго РФ.