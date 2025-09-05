«Думают, дырку просверлили и нефть пошла»: Путин ответил на вопрос о ловушке «сырьевого партнера»

«Мы когда говорим о минеральных ресурсах, это примитивное понимание, что дырку просверлили и нефть пошла. Это высокотехнологичные сферы, это не преувеличение, не гипербола. Это касается и газовой сферы. Сотрудничество у Газпрома с партнерами из Китая не заканчивается поставками», — отметил российский лидер.