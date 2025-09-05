Ричмонд
«Думают, дырку просверлили и нефть пошла»: Путин ответил на вопрос о ловушке «сырьевого партнера»

Путин: Думаю, дырку просверлили и нефть пошла, но это не так.

Источник: Комсомольская правда

На пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин объяснил, что добыча нефти — это сложный процесс, требующий высоких технологий.

Он подчеркнул, что представление о добыче как о простом бурении скважины устарело.

«Мы когда говорим о минеральных ресурсах, это примитивное понимание, что дырку просверлили и нефть пошла. Это высокотехнологичные сферы, это не преувеличение, не гипербола. Это касается и газовой сферы. Сотрудничество у Газпрома с партнерами из Китая не заканчивается поставками», — отметил российский лидер.

Ранее во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, Владимир Путин заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.

