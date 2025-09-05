Космос, Индия и куклы: семь студентов БФУ получили 1 млн на реализацию стартапа

Так, Марта Михайлюк разработает косметическое средство для обогащения токопроводящего геля для SMAS-лифтинга, а Ирина Колесниченко создаст цифровую платформу путешествий для туристов из Индии, Китая и Арабских стран. Шервуд Хоукс предложил модуль осязания для бионических протезов рук, а Илья Зотиков находится в процессе создания комплектующих для сверхмалых космических аппаратов класса «Кубсат».