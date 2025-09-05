В Иркутске 7 сентября изменят движение трамваев и троллейбусов

Трамваи № 1 будут ходить только от остановки «Волжская» до Центрального рынка и обратно. Трамваи № 2 после Центрального рынка поедут по объездному маршруту через Партизанскую, Софьи Перовской и Байкальскую. Трамваи № 4а временно будут дублировать маршрут трамваев № 4. Все изменения действуют только в указанное время. После 13:30 движение транспорта восстановится.