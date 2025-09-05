В Иркутске 7 сентября изменят движение трамваев и троллейбусов

7 сентября с 7:00 до 13:30 в центре Иркутска пройдет крестный ход в рамках открытия фестиваля «Сияние России». Из-за этого временно изменится маршрут общественного транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Троллейбусы № 3, № 7 и № 8 будут разворачиваться у площади 50 лет Октября после остановки «Волжская» и следовать обратно. Троллейбусы № 5 развернутся у Академического моста. Маршрут троллейбусов № 4 разделят: часть поедет через улицу Ширямова и Байкальскую, другая часть — через Советскую и Байкальскую, — говорится в сообщении администрации.
Трамваи № 1 будут ходить только от остановки «Волжская» до Центрального рынка и обратно. Трамваи № 2 после Центрального рынка поедут по объездному маршруту через Партизанскую, Софьи Перовской и Байкальскую. Трамваи № 4а временно будут дублировать маршрут трамваев № 4. Все изменения действуют только в указанное время. После 13:30 движение транспорта восстановится.
Важно! В этот день также изменится схема движения автобусов и будет закрыто движение в центральной части города. Подробная информация здесь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье выявили 10 нарушений при продаже алкоголя за месяц.