В Ростове за три месяца отремонтируют три моста

Администрация Ростова-на-Дону приступила к организации капитального ремонта мостовых сооружений города. В рамках программы по развитию дорожной инфраструктуры будут отремонтированы значимый путепровод на улице Депутатской, а также местные мосты на улицах Армянской и Неклиновской. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
По данным заместителя главы Ростова по транспорту и дорожному хозяйству, ремонт асфальтобетонного покрытия на этих объектах последний раз проводился девять лет назад, в 2016 году. В настоящее время дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочной замены.
Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для работ на мостах по улицам Армянской и Неклиновской уже запущены. Исполнители будут определены до 16 сентября. Документация для ремонта путепровода на улице Депутатской находится в стадии формирования.
Все работы планируется выполнить до конца ноября этого года.