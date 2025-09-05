Замдиректора одного из гродненских предприятий задержан за взятку в Br75 тыс

Задержание провели оперативники 9-го управления (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз». Установлено, что замдиректора химпредприятия принял от руководителя коммерческой организации «благодарность» на общую сумму в размере не менее Br75 тыс. Деньги передавались за организацию отгрузки произведенной заводом продукции.