Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ может с минимальной инфляцией решить вопрос темпа роста экономики

Путин высказался об инфляции и темпах экономического роста.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума сказал, что можно решить вопросы темпов развития экономического роста и при этом не давать инфляции расти.

«У нас министерство экономического развития будет тоже про это говорить. И каждый по-своему прав, но считаю, что мы сможем решить вопросы темпов экономического роста и с минимальной инфляцией», — резюмировал глава государства, отвечая на вопросы в рамках Восточного экономического форума.

Нужно отметить, что президент России подчеркнул высокий профессионализм правительства и Центробанка в методах борьбы с инфляцией. Путин заявил, что делается все возможное, чтобы достичь целевых экономических показателей. Но высокая ключевая ставка, используемая в этих методах вызывает много вопросов.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума, на котором выступает президент РФ.