Путин: РФ может с минимальной инфляцией решить вопрос темпа роста экономики

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума сказал, что можно решить вопросы темпов развития экономического роста и при этом не давать инфляции расти.
«У нас министерство экономического развития будет тоже про это говорить. И каждый по-своему прав, но считаю, что мы сможем решить вопросы темпов экономического роста и с минимальной инфляцией», — резюмировал глава государства, отвечая на вопросы в рамках Восточного экономического форума.
Нужно отметить, что президент России подчеркнул высокий профессионализм правительства и Центробанка в методах борьбы с инфляцией. Путин заявил, что делается все возможное, чтобы достичь целевых экономических показателей. Но высокая ключевая ставка, используемая в этих методах вызывает много вопросов.
