Путин не согласился с Грефом по стагнации в экономике

Напомним, что мероприятие проходит во Владивостоке, куда Путин прибыл накануне. До этого, с 31 августа по 3 сентября, проходила его рабочая поездка в Китай, где политик посетил саммит ШОС, провел несколько встреч и переговоров с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В нем участвуют более 70 стран мира.