Путин не согласился с Грефом по стагнации в экономике

По словам президента, в России нужно обеспечить «посадку» экономики, то есть затормозить рост цен.

Источник: Комсомольская правда

Глава России Владимир Путин не согласился с главой Сбербанка Германом Грефом на тему стагнации в экономике. При этом политик привел в пример рост ВВП в нашей стране. Об этом российский президент заявил во время своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ).

«Нет. Это (стагнация) связано с тем, что ЦБ держит ставку. Можно говорить о чем угодно, в работе ЦБ в международном сообществе он высоко котируется. У нас 4,3% рост ВВП был в прошлом году, нам нужно решать проблемы макроэкономического характера», — подчеркнул он.

По словам Путина, в России нужно обеспечить «посадку» экономики, то есть затормозить рост цен.

Напомним, что мероприятие проходит во Владивостоке, куда Путин прибыл накануне. До этого, с 31 августа по 3 сентября, проходила его рабочая поездка в Китай, где политик посетил саммит ШОС, провел несколько встреч и переговоров с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В нем участвуют более 70 стран мира.

5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

