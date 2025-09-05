Девять партий зараженных фруктов нашли в Нижегородской области

Продукция поступила из 11 стран: Таджикистана, Узбекистана, Египта, Азербайджана, Индии, Ирана, Нидерландов, Турции, Китая, Сербии и Италии. Под контроль попало около 4,2 тысячи тонн овощей, включая белокочанную капусту, репчатый лук, перец, свеклу и другие культуры. Также было проверено свыше 5,7 тысячи тонн фруктов — черешня, абрикосы, виноград, нектарины, слива и прочее. В ходе проверок специалисты выявили девять партий, заражённых карантинными вредителями: коричневой щитовкой, тутовой щитовкой и калифорнийской щитовкой.