В Иркутске с 5 по 19 сентября ограничат движение по улице Декабрьских Событий

Дорогу сузят напротив здания на Нижней Набережной, 10.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на две недели ограничат движение по улице Декабрьских Событий. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, временные неудобства продлятся с 14:00 5 сентября до 13:00 19 сентября.

— Это связано с тем, на участке проведут аварийные работы по устранению на тепловых сетях, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Напротив здания по адресу Нижняя Набережная, 10 сузят проезжую часть. Автомобилистов просят с понимание отнестись к временным ограничениям и заранее выбрать альтернативный маршрут.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что с областном центре 7 сентября изменят движение трамваев и троллейбусов.