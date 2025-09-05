Появилась новая информация о возможном открытии аэропорта Краснодара

Министерство транспорта Российской Федерации ведет активную работу по восстановлению работы аэропортов, следующих за возобновлением деятельности воздушной гавани Геленджика. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава ведомства Андрей Никитин, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Министр подтвердил ТАСС, что Геленджик не станет последним аэропортом, открытым после длительного перерыва, однако не стал раскрывать конкретные сроки и очередность открытия других авиационных терминалов. Отвечая на вопрос о перспективах восстановления работы аэропорта Краснодара, Никитин отметил, что рассматриваются различные варианты развития событий.
Напомним, аэропорт Геленджика возобновил регулярное авиасообщение 18 июля 2025 года, приняв первый рейс из Москвы после трехлетнего перерыва. В настоящее время полеты осуществляются шестью авиакомпаниями исключительно в светлое время суток — с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Ожидается, что до конца года воздушная гавань обслужит более 125 тысяч пассажиров.
Следует отметить, что аэропорты Краснодара и Анапы остаются закрытыми для гражданской авиации с начала специальной военной операции. В аналогичной ситуации находятся воздушные гавани еще семи городов южной и центральной России, включая Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.
Как ранее сообщалось, на поддержку аэропорта Краснодара, включая его персонал, правительство России с 2022 по 2024 год выделило почти 3,9 млрд рублей.