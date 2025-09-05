Появилась новая информация о возможном открытии аэропорта Краснодара

Напомним, аэропорт Геленджика возобновил регулярное авиасообщение 18 июля 2025 года, приняв первый рейс из Москвы после трехлетнего перерыва. В настоящее время полеты осуществляются шестью авиакомпаниями исключительно в светлое время суток — с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Ожидается, что до конца года воздушная гавань обслужит более 125 тысяч пассажиров.