В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, чем грозит новый штамм коронавируса.

Появление нового штамма коронавируса зафиксировано на территории России этой осенью. Он получил название «Стратус» и является подвариантом уже известного «Омикрона».
Как поделилась замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Елена Шакирова на пресс-конференции в «Башинформе», несмотря на некоторые изменения по сравнению с предшественником, «Стратус» в основном переносится в легкой форме и не требует особых мер профилактики.
«Хотя возможен небольшой подъем заболеваемости, новая коронавирусная инфекция уже вошла в сезонный реестр заболеваний, поэтому массовых ограничений не планируется, как и обязательного масочного режима. По-прежнему в группе риска — все города-миллионники», — прокомментировала эксперт.