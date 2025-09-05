В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, чем грозит новый штамм коронавируса.

Как поделилась замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Елена Шакирова на пресс-конференции в «Башинформе», несмотря на некоторые изменения по сравнению с предшественником, «Стратус» в основном переносится в легкой форме и не требует особых мер профилактики.