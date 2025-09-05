Ричмонд
В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, чем грозит новый штамм коронавируса

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, чем грозит новый штамм коронавируса.

Источник: Башинформ

Появление нового штамма коронавируса зафиксировано на территории России этой осенью. Он получил название «Стратус» и является подвариантом уже известного «Омикрона».

Как поделилась замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Елена Шакирова на пресс-конференции в «Башинформе», несмотря на некоторые изменения по сравнению с предшественником, «Стратус» в основном переносится в легкой форме и не требует особых мер профилактики.

«Хотя возможен небольшой подъем заболеваемости, новая коронавирусная инфекция уже вошла в сезонный реестр заболеваний, поэтому массовых ограничений не планируется, как и обязательного масочного режима. По-прежнему в группе риска — все города-миллионники», — прокомментировала эксперт.