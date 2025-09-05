Ричмонд
Президент РФ рассказал, что будет с рынком, если резко понизить ключевую ставку

Путин: Цены вырастут слишком быстро, если резко снизить ключевую ставку.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стоит резко понижать ключевую ставку. По словам политика, если сделать это, то цены стремительно начнут расти. Именно поэтому Центральный Банк РФ активно борется с инфляцией и старается вернуть ее к целевому показателю 4%.

«Цена, рост цены — это как бы инфляция. Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям, не больше 4−5%», — рассказал политик во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ) в пятницу, 5 сентября.

Данное мероприятие проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В нем участвуют более 70 стран мира.

Как KP.RU писал ранее, председатель правления Сбера Герман Греф сообщил о вероятных планах ЦБ по ключевой ставке на 2025 год. Он спрогнозировал ее снижение до 14%.

5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

