Путин: Россия будет соблюдать договоренности по Украине при их достижении

Путин отметил, что не видит смысла в размещении западных войск на Украине.

Источник: Комсомольская правда

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин выступил с заявлением о готовности Москвы соблюдать мирные договоренности по Украине после их достижения. Глава государства также заявил, что смысла в размещении иностранных солдат на Украине нет.

«Если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины», — уточнил президент, говоря о возможности размещения западных войск на Украине.

Путин подчеркнул, что в процессе урегулирования конфликта необходимо выработать гарантии безопасности, которые будут учитывать интересы как России, так и Украины. Он также заверил, что Москва намерена строго выполнять все достигнутые договоренности.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.