Путин: Россия будет соблюдать договоренности по Украине при их достижении

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин выступил с заявлением о готовности Москвы соблюдать мирные договоренности по Украине после их достижения. Глава государства также заявил, что смысла в размещении иностранных солдат на Украине нет.
«Если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины», — уточнил президент, говоря о возможности размещения западных войск на Украине.
Путин подчеркнул, что в процессе урегулирования конфликта необходимо выработать гарантии безопасности, которые будут учитывать интересы как России, так и Украины. Он также заверил, что Москва намерена строго выполнять все достигнутые договоренности.
