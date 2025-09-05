В США дайверы нашли 100 авто в реке при поисках пропавшей 55 лет назад пары

Водолазная команда во время поисков пропавшей 55 лет назад супружеской пары в Чикаго обнаружила почти 100 автомобилей, затопленных в реке, пишет New York Post.
Уточняется, что большинство машин были свалены в кучи — в каждой насчитывалось от 12 до 19 автомобилей.
«Нас намного больше интересовали те автомобили, которые лежали по отдельности, потому что это более показательно для аварии или даже для членовредительства», — заявил менеджер команды водолазов Линдси Бассик.
По данным правоохранителей, супруги Эдвард и Стефания Эндрюс исчезли 15 мая 1970 года. Они ехали на своем автомобиле Oldsmobile 442 1969 года выпуска с вечеринки в одном из отелей Чикаго и бесследно пропали.
В 70-х годах их так и не смогли найти, поиски были возобновлены в 1994 году, но тоже не дали результата. В 2025 — правоохранители решили опять взяться за это дело.
Однако дайверы не нашли автомобиль пары в реке, но помогли собрать силовикам данные по другим 20 нераскрытым уголовным делам.
