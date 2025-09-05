Путин: искусственный интеллект может быть только помощником при принятии решений

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума заявил, что искусственный интеллект может быть использован только во благо при принятии различных решений.
«ИИ может быть только помощником на данный момент. На данном уровне развития ИИ. Эти инструменты могут быть только помощником при принятии решений», — заявил Путин, отвечая на вопросы во время ВЭФ.
Также президент России Владимир Путин высказался о возможности передать искусственному интеллекту определять уровень ключевой ставки. Лидер России заметил, что этот шаг был не очень хорошим, а также подчеркнул профессионализм правительства и Центробанка в борьбе с инфляцией.
