Путин: В правительстве не исключили возможность увеличить дефицит бюджета

Путин отметил, что в вопросе увеличения бюджета РФ есть направления для работы.

Источник: Комсомольская правда

Правительство не исключает возможности увеличения дефицита бюджета России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Глава государства подчеркнул, что на данный момент бюджетные расходы России действительно растут. Однако такая тенденция связана сразу с несколькими факторами.

«Это связано с планами инфраструктурного развития, в т.ч. и на Дальнем Востоке, Восточный полигон, развитие БАМа, развитие портовой структуры, аэропортов. Наши расходы, связанные с образованием, расходы в области безопасности, в том числе и проведением СВО. Нам нужно работать над доходной частью», — сказал Путин.

Он также добавил, что на данный момент есть вопросы для обсуждения и направления для работы. В том числе, актуальным остается вопрос организации производства.

«Некоторые наши коллеги считают, что и этот дефицит увеличить. Почему? Потому что уровень долговой нагрузки является низким. А это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы», — добавил Путин.

Он подытожил, что бюджет строится на сбалансированной основе. И, хотя данная работа является непростой, правительство с ней справляется.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.