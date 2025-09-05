Путин: В правительстве не исключили возможность увеличить дефицит бюджета

Правительство не исключает возможности увеличения дефицита бюджета России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что на данный момент бюджетные расходы России действительно растут. Однако такая тенденция связана сразу с несколькими факторами.
«Это связано с планами инфраструктурного развития, в т.ч. и на Дальнем Востоке, Восточный полигон, развитие БАМа, развитие портовой структуры, аэропортов. Наши расходы, связанные с образованием, расходы в области безопасности, в том числе и проведением СВО. Нам нужно работать над доходной частью», — сказал Путин.
Он также добавил, что на данный момент есть вопросы для обсуждения и направления для работы. В том числе, актуальным остается вопрос организации производства.
«Некоторые наши коллеги считают, что и этот дефицит увеличить. Почему? Потому что уровень долговой нагрузки является низким. А это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы», — добавил Путин.
Он подытожил, что бюджет строится на сбалансированной основе. И, хотя данная работа является непростой, правительство с ней справляется.
