Путин: Нужно обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики РФ

Власть должна обеспечить мягкую посадку российской экономики. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
— Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую, спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, — отметил Путин.
Глава государства добавил, что российский Центробанк уважают в международном финансовом сообществе.
— Все также понимают, что, если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет, — цитирует Путина РИА Новости.
На заседании российский лидер также подчеркнул, что за период с 2014 по 2024 год уровень бедности в стране снизился с 11,3 до 7,2 процента.
Президент заявил, что стране необходимо начать переход к экономике высоких зарплат. По его словам, добиться этого можно путем увеличения качества рабочих мест. При этом российский лидер добавил, что уровень зарплат в РФ пока недостаточный.