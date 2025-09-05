Искать наркозависимых через сточные воды начнут в 2026 году

«Данный метод действительно апробировался на примере города Астаны. Это наши коллеги из другого министерства. Конечно, это имеет право на жизнь. Посредством взятия проб и анализа сточных вод действительно можно выявить. Но, во-первых, это требует финансирования, во-вторых, нужна законодательная основа. Мы сейчас будем закладывать эту норму в новый проект комплексного плана, который будет рассчитан на 2026−2028 годы», — сказал Альжанов.