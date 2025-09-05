В Красноярском крае успешно провели учения по ликвидации условной вспышки ящура

Как сообщает краевая служба по ветеринарному надзору, по легенде учений на территории округа была обнаружена вспышка ящура — высококонтагиозного вирусного заболевания сельскохозяйственных животных. Специалисты отрабатывали действия по локализации и ликвидации условного очага инфекции.