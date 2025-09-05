В Красноярском крае успешно провели учения по ликвидации условной вспышки ящура

Межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации очага особо опасного заболевания животных прошли в Емельяновском округе Красноярского края. В тренировочных мероприятиях были задействованы несколько служб, ведомств и органов власти.
Как сообщает краевая служба по ветеринарному надзору, по легенде учений на территории округа была обнаружена вспышка ящура — высококонтагиозного вирусного заболевания сельскохозяйственных животных. Специалисты отрабатывали действия по локализации и ликвидации условного очага инфекции.
В ходе учений были отработаны ключевые мероприятия:
Оперативное выявление и уничтожение условно зараженных животных;Массовая вакцинация здорового поголовья;Организация карантинных мероприятий;Межведомственное взаимодействие служб.
«Главной целью учений была отработка межведомственного взаимодействия, — отметил руководитель службы по ветеринарному надзору Красноярского края Сергей Москаленко. — Мы смогли оценить, насколько слаженно и эффективно действуют все службы в условиях, максимально приближенных к реальным».
Учения подтвердили готовность ветеринарных служб региона к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации биологического характера.