Минэкономики решило честно признаться: роста экономики в 2025-м не будет. Рост ВВП Молдовы подкорректировали с 2% до 1,3% — виноваты слабый экспорт, жадный импорт (особенно энергоносителей) и дефицит торгового баланса. Власти утешают, что к концу года будет рост за счёт урожая.
Сомнительно, если вспомнить недавние протесты фермеров и заявления представителей власти о приоритете IT для молдавской экономики.
Интересно, что в Минэкономики признали: экономика хромает, но они надеются, что страна выберется из ямы за счёт сельского хозяйства. То есть, за счёт отрасли, которую в последнее время просто уничтожают, уточняет primulinmd.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Каково это полиции — быть причастным к гибели людей в Молдове: Почему Санду не остановила репрессии после смерти первой жертвы электоральной мести.
В селе Авдарма проводили в последний путь Родиона Саранди, который умер из-за того, что его жене выписали штраф якобы за электоральную коррупцию (далее…).
Языковой конфликт в супермаркете Кишинева: Главное, чтобы человек был хороший, по счастью хороших людей в Молдове намного больше, чем последователей пещерного национализма.
Корреспондент «КП» в Молдове стал свидетелем чрезвычайно неприятной ситуации (далее…).
Самые богатые кандидаты в депутаты парламента Молдовы от ПАС: Мало им миллионов — когда ж вы, наконец, наедитесь?!
Среди самых богатых кандидатов ПАС есть и жительница Гагаузии (далее…).