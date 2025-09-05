Эксперт оценил угрозу атак по Москве после поставок ракет Киеву

Поставки дальнобойных ракет Украине европейскими союзниками ранее анонсировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он уточнил, что решение об отправке военной помощи было одобрено участниками встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября. В обсуждении военной поддержки Киева также участвовал украинский президент Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет «Инфо 24».
Василий Дандыкин уточнил, что Лондон предоставит Киеву крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Он отметил, что Украина уже их использует для ударов по российской стороне. Эксперт добавил, что дальнобойность «Фламинго» достигает 700 км, а значит, они могут использоваться для ударов по Москве.
«Германия вооружит Украину своими Taurus с дальностью в 500 километров. Американцы поставят более трех тысяч новейших ракет ERAM, которые могут поражать цели на расстоянии 450 километров. Франция продолжит передавать Украине ракеты SCALP, которые ВСУ уже применяли для ударов вглубь территории России», — объяснил Дандыкин.
Эксперт акцентировал внимание на том, что предоставление западными странами ВСУ ракет большой дальности качественно меняет характер конфликта на Украине. «Планы европейских стран поставлять Киеву дальнобойные ракеты выводят эскалацию на совершенно другой уровень. Они сами себя втягивают в вооруженное противостояние с Россией», — добавил он.
Василий Дандыкин допустил, что в ответ Москва способна нанести точечные удары по оборонным заводам на территории Европы, которые выпускают оружие для украинской армии.
Напомним, кроме поставок Украине ракет большой дальности, «коалиция желающих» 4 сентября приняла решение о размещении своих воинских контингентов на украинской территории, как только будет достигнута договоренность о прекращении огня.
Владимир Путин во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 5 сентября объяснил, что иностранные военные, которые зайдут на Украину, будут являться законными целями для российской армии. Российский лидер добавил, что если будет достигнуто соглашение о долгосрочном мире, то размещение миротворцев из Европы не понадобится.