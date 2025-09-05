Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для переговоров с Зеленским

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин заявил, что Москва является лучшим местом для возможной встречи с главой киевского режима Зеленским. Он отметил, что Россия готова принять украинскую делегацию в столице и обеспечить безопасность гостей.
«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — отметил российский лидер. Подчеркнем также, что Владимир Путин не упоминал Зеленского, говоря об украинской власти в целом.
Кроме того, Путин посчитал ненужными предложения Киева о проведении встречи на других площадках. Он также выразил мнение, что размещение западных войск на Украине не имеет смысла, если стороны достигнут соглашений, которые обеспечат долгосрочный мир.
