Путин: Главное — не деньги, а правильно организованная работа

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума поговорил о приоритетах и подчеркнул, что деньги — не самое главное, куда важнее, по словам лидера РФ, правильно организованная работа.
«Деньги — всегда важная вещь, но это не самое главное. Самое главное — это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействие между различными структурами, которые должны решать общую задачу», — заявил Путин, отвечая на вопросы во время ВЭФ.
Так Путин прокомментировал слова модератора форума о том, что для выполнения поставленных целей нужны огромные средства. Лидер России отметил, что нужно правильно расставлять приоритеты.
