Путин: Мир будет многополярным

В будущем мир будет многополярным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в самом конце выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
На тему будущего мира глава государства высказался после вопроса модератора пленарной сессии Марии Рыбаковой. Журналистка поинтересовалась, каким, по мнению российского лидера, все будет — больше «западным» или «восточным». В ответ на это президент РФ подчеркнул, что никакого перевеса ждать не стоит.
«Он будет многополярным», — сказал Путин, говоря о будущем мироустройстве.
Тогда же глава государства сравнил Россию с двуглавым орлом. Он призвал обратить внимание на то, что символ РФ ни от кого не отворачивался.
