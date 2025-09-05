Ричмонд
Путин: Мир будет многополярным

Президент РФ завершил выступление на ВЭФ-2025 фразой про будущий миропорядок.

Источник: Комсомольская правда

В будущем мир будет многополярным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в самом конце выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

На тему будущего мира глава государства высказался после вопроса модератора пленарной сессии Марии Рыбаковой. Журналистка поинтересовалась, каким, по мнению российского лидера, все будет — больше «западным» или «восточным». В ответ на это президент РФ подчеркнул, что никакого перевеса ждать не стоит.

«Он будет многополярным», — сказал Путин, говоря о будущем мироустройстве.

Тогда же глава государства сравнил Россию с двуглавым орлом. Он призвал обратить внимание на то, что символ РФ ни от кого не отворачивался.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.