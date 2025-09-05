Путин: Мир будет многополярным

На тему будущего мира глава государства высказался после вопроса модератора пленарной сессии Марии Рыбаковой. Журналистка поинтересовалась, каким, по мнению российского лидера, все будет — больше «западным» или «восточным». В ответ на это президент РФ подчеркнул, что никакого перевеса ждать не стоит.