Выступление Владимира Путина на ВЭФ-2025 длилось почти 3 часа

Президент РФ выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума 4 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) длилось 2 часа 49 минут. За это время глава государства затронул интересные многим и важные для страны вопросы. Сайт KP.RU вел прямую текстовую трансляцию пленарного заседания ВЭФ-2025.

Напомним, что Владимир Путин начал визит во Владивосток с осмотра филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае. После он выступил на Восточном экономическом форуме. В нем участвуют представители более 70 стран. Форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Одним из ключевых событий станет пленарное заседание с участием президента России.

Президент России прибыл во Владивосток сразу после рабочей поездки в Китай. Там он с 31 августа по 1 сентября участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в Пекине присутствовал на торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

