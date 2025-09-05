Выступление Владимира Путина на ВЭФ-2025 длилось почти 3 часа

Напомним, что Владимир Путин начал визит во Владивосток с осмотра филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае. После он выступил на Восточном экономическом форуме. В нем участвуют представители более 70 стран. Форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Одним из ключевых событий станет пленарное заседание с участием президента России.