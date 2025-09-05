Как заставить УК решить проблему жильцов?

Подскажите, как добиться помощи от управляющей компании? У нас на кухне невозможно пользоваться водой, где-то произошло засорение в стояке, и без УК вопрос не решить. Но наши заявки она игнорирует, её диспетчеры советуют искать частных сантехников. Но за что мы тогда платим деньги каждый месяц?! А. Абрамова, Волжский.
"Читательница совершенно права — в этом случае управляющая домом организация обязана устранить проблему, — комментирует юрист, эксперт по вопросам ЖКХ Вячеслав Гончаренко. — Причём с учётом того, что речь идёт об обеспечении жизнедеятельности проживающих в квартире, вопрос этот должны решить оперативно. Если УК не реагирует на ваши заявки, поступайте так: пишите заявление в простой письменной форме с изложением ситуации, указывайте, сколько раз и с какого числа вы подавали заявку в УК, упомяните, какие трудности вы испытываете, не имея возможности пользоваться водой. Заявление отнесите в приёмную УК в двух экземплярах — один отдайте, на втором должны поставит печать и дату приёма в работу.
Если после этого реакции не последует (а в таком случае с учётом невозможности пользоваться водой реакция должна последовать в течение трёх дней), то нужно обращаться в контролирующий орган — Госжилинспекцию. К жалобе приложите копию вашего обращения в УК, если есть ещё какие-то документы, например ответы из УК, то их тоже добавьте.
Жилинспекция проведёт проверку и по её итогам может привлечь управляющую домом организацию к административной ответственности.
Есть другой вариант действий: вы можете обратиться к частному специалисту, получить квитанции о выполнении работ и затем потребовать от управляющей организации возмещения расходов через суд, включая судебные издержки и моральный ущерб.
Также в суд вы можете обратиться и напрямую, чтобы он заставил УК провести необходимые работы. И в этом случае вы можете потребовать компенсацию судебных издержек и морального ущерба, а также расходов на юридические услуги".