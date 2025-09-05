Как заставить УК решить проблему жильцов?

"Читательница совершенно права — в этом случае управляющая домом организация обязана устранить проблему, — комментирует юрист, эксперт по вопросам ЖКХ Вячеслав Гончаренко. — Причём с учётом того, что речь идёт об обеспечении жизнедеятельности проживающих в квартире, вопрос этот должны решить оперативно. Если УК не реагирует на ваши заявки, поступайте так: пишите заявление в простой письменной форме с изложением ситуации, указывайте, сколько раз и с какого числа вы подавали заявку в УК, упомяните, какие трудности вы испытываете, не имея возможности пользоваться водой. Заявление отнесите в приёмную УК в двух экземплярах — один отдайте, на втором должны поставит печать и дату приёма в работу.