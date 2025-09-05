В России увеличили штраф за неисполнение родительских обязанностей. Ранее за такое нарушение назначались предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
Размер взыскания не менялся с 2007 года. Теперь штраф составляет от 500 до 2000 рублей, отметили в Общественной палате.
По словам Машарова, взыскания применяются к родителям, которые систематически уклоняются от обязанностей или создают угрозу жизни и здоровью детей.
Он добавил, что родители могут оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение обязанностей, указав объективные причины или процессуальные ошибки при рассмотрении дела, передает РИА Новости.
Ранее штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей предложил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Кроме того, он предложил ввести дополнительные взыскания, если у супругов есть дети. По его мнению, для супругов необходимо ввести меры ответственности, особенно для тех, у кого есть дети.