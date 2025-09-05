В России увеличили штраф за неисполнение родительских обязанностей

Ранее штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей предложил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Кроме того, он предложил ввести дополнительные взыскания, если у супругов есть дети. По его мнению, для супругов необходимо ввести меры ответственности, особенно для тех, у кого есть дети.